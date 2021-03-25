ماليزيا: مستعدون للعمل مع السعودية لتحقيق السلام الشامل باليمن

رحبت مالیزیا بالمبادرة التي أعلنتھا المملكة العربیة السعودیة للتوصل إلى حل سیاسي للأزمة في الیمن، مؤكدة استعدادها للعمل عن كثب مع السعودیة والمجتمع الدولي لتحقیق السلام الشامل والاستقرار الدائم في الیمن.ودعت وزارة الخارجیة المالیزیة، في بیان نقلته وكالة الأنباء الماليزية اليوم الخميس، الأطراف ذات الصلة إلى اغتنام ھذه الفرصة الذھبیة لتنفیذ المبادرة المذكورة بحسن نیة ودون شروط مسبقة، مشيرة إلى أن ھذه المبادرة تعد خطوة مھمة للغایة من أجل تحقیق التسویة السیاسیة المنشودة التي تعید للیمن أمنه واستقراره.وأوضح البیان، أن المبادرة تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي والتدفق المنتظم للوقود إلى میناء الحدیدة، فضلًا عن المشاورات السیاسیة الشاملة بین الأطراف الیمنیة المتصارعة، مؤكدة ثقتها من أن الحل الدائم الوحید للصراع في الیمن یمكن تحقیقه من خلال المفاوضات الشاملة.