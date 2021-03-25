منهم 10 من ذوي القدرات.. تعيين 464 شابا ببورسعيد

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 464 شابًا، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 10 من ذوي الهمم والعزيمة، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1009 شابًا منهم 13 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن استخراج 337 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 53 شكوى، تم تسوية 3 شكاوي، وحفظ 9 منها، وإحالة 7 شكاوى للمحكمة العمالية، ومازالت 34 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا، حيث تم صرف 15 ألف جنيه لـ5 عمال منحة زواج، و10 منح مولود بمبلغ 20 ألف جنيه، و7 منح وفاة بمبلغ 14 ألف جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه 49 ألف جنيه لـ22 عاملًا من المسجلين بالمديرية.