لافروف يشيد بإقامة مصنع لإنتاج «سبوتنيك V» في كوريا الجنوبية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن خطوة إقامة مصنع للقاح (سبوتنيك V) الروسي في كوريا الجنوبية "مثال إيجابي" على النضال المشترك ضد عدوى فيروس كورونا.وأكد لافروف، خلال مباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي جونج أوي يونج، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس - أن العلاقات بين الاتحاد الروسي وكوريا الجنوبية تتطور بشكل تصاعدي، وأن حجم التجارة والتبادلات السياحية والاتصالات بين الشعبين آخذة في الازدياد، موضحا أن جمهورية كوريا شريك مهم وواعد لروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وأعرب وزير الخارجية الروسي عن ثقته بأن هزيمة "كوفيد - 19" ممكنة وذلك "من خلال توحيد الجهود"، مضيفا: "تظهر روسيا وجمهورية كوريا هنا مثالا إيجابيا للغاية، بما في ذلك من خلال إقامة عملية إنتاج لقاح سبوتنيك V الروسي في بلدكم".وأشار إلى أنه في إطار الاتصالات المنتظمة بين رئيسي ورؤساء حكومتي روسيا وكوريا الجنوبية، يجري وضع أهداف طموحة جديدة لتنمية العلاقات بين البلدين.وقال لافروف في هذا الشأن: "آمل أن ننظر اليوم في كل من التجارة - والشؤون الاقتصادية والاتصالات الإنسانية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول المشاكل الدولية والإقليمية الرئيسة، مع التركيز، كما قلتم، على الوضع في شبه الجزيرة الكورية".