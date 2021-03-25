ضبط 11 مخالفة في حملة تموينية على المخابز بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابه والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجاريه وجميع الأنشطة المختلفة والتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات والقوانين التموينيه وإنتاج الخبز طبقا للمواصفات والاوزان المقررة وبالاسعار المعلن عنها وصلاحيه المعروض للبيع للاستهلاك الآدمي.أسفرت الحملة عن ضبط 11 مخالفة تموينية بالمخابز، منها واحد تقرير تصرف في حصة دقيق 21 شيكارة دقيق بلدى مدعم، 7 مخالفات نقص وزن، و3 مخالفات غلق مخابز بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة.كما تم ضبط أحد المخابز بمدينة المحمودية يقوم بالعمل فى غير المواعيد المحددة، بالإضافة لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جرامات للرغيف الواحد،تم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.