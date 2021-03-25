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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإياتا» يطلق منصة إلكترونية لرقمنة الشحن الجوي

الخميس 25/مارس/2021 - 09:46 ص
IATA
IATA
فاتن غلاب
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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) اليوم عن إطلاق منصة IATA المحسّنة لتحديد هوية الشركاء والاتصال (EPIC) لدعم رقمنة سلسلة إمداد الشحن الجوي العالمية، والذي يبسط العملية المعقدة لإجراء اتصالات رقمية عبر سلسلة قيمة الشحن الجوي بما في ذلك تمكين التبادل الفعال للمعلومات الهامة مثل إمكانيات المراسلة والهويات.

وأكد الاتحاد الدولي للطيران أنه مع استمرار صناعة الشحن الجوي في التحول الرقمي، يجب أن تكون شركات الطيران ووكلاء الشحن والمناولة الأرضية وسلطات الجمارك قادرة على العمل معًا بشكل آمن رقميًا، ويعد هذا تحديًا كبيرًا حيث يتبادل اليوم أكثر من 40.000 وكيل شحن الرسائل مع أكثر من 450 شركة طيران و23 مزود خدمة مراسلة من الأطراف الثالثة في حالة عدم وجود أداة للشركات لتبادل المعلومات اللازمة لإنشاء هذه الروابط التجارية، فإن عملية الرقمنة هي في الأساس يدوية وبطيئة ومعقدة بشكل غير ضروري.

"EPIC فكرة بسيطة. إنه يجعل المعلومات اللازمة للقيام بالأعمال التجارية عبر سلسلة توريد شحن جوي رقمية يمكن الوصول إليها بسهولة، وبذلك ستسرع من مكاسب كفاءة الشحن الجوي"، مع توقيت المبادرة المهم في الوقت الذي أدت في جائحة كورونا إلى نمو هائل في التجارة الإلكترونية ويطالب الشاحنون بخدمات عالية الجودة لا يمكن أن توفرها سوى سلسلة التوريد الرقمية، بالإضافة إلى دعم العمليات التجارية بين الشركات، فإن مشاركة المنظمات الجمركية في EPIC تدعم أيضًا عمليات التخليص الجمركي الرقمي، سيساعد هذا على وجه الخصوص في النشر الفعال لمتطلبات معلومات الشحن المتقدمة (ACI)، بما في ذلك برامج معلومات الشحن المسبقة التحميل (PLACI).

وتتضمن ملاحظات التنفيذ الأتي:

- عند استخدام EPIC، تحتفظ الشركات الفردية بالسيطرة الكاملة على بياناتها مع المرونة لإدارة كيفية اتصالها بشركاء الأعمال المعنيين.
- EPIC مفتوح للاستخدام من قبل شركات الطيران (الأعضاء وغير الأعضاء في IATA) ووكلاء الشحن وأي طرف ثالث أو وسيط أو مزود تكنولوجيا المعلومات في مجال الشحن الجوي.
- اجتذبت EPIC بالفعل مشاركة 32 شركة طيران، و900 فرعًا لوكلاء الشحن، و10 حكوماتسلطات جمركية، و5 منظمات دولية، و13 مزودًا للرسائل من الأطراف الثالثة.

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