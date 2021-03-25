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محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 5 من قوات الأمن في انفجار بأفغانستان

الخميس 25/مارس/2021 - 09:46 ص
انفجار بأفغانستان
انفجار بأفغانستان
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لقي 4 من أفراد قوات الأمن الأفغانية حتفهم وأصيب فرد آخر في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في إقليم بادغيس شمال غربي أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الخميس عن حاكم الإقليم، حسام الدين شمس، قوله إن الانفجار وقع بعدما مرت مركبة تابعة للشرطة على العبوة الناسفة ما أسفر عن انفجارها.. فيما لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.

على صعيد متصل، قال شمس إن عملية عسكرية جارية في المنطقة على مدار الثلاثة أيام الماضية، وقتل فيها خمسة من عناصر طالبان وأصيب سبعة آخرون، مشيرا إلى أن العملية تهدف إلى القضاء على تهديدات طالبان وإقامة نقاط تفتيش أمنية جديدة في المنطقة.

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