رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أولوية لـ«حياة كريمة».. تأهيل 1309 كيلو متر من الترع المتعبة

الخميس 25/مارس/2021 - 09:45 ص
الترع المتعبة
الترع المتعبة
وائل القمحاوى
طباعة
تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، فى العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الخميس، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1309.052 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذي يبلغ 7045 كيلو متر، في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.

من جهته قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل.

وأوضح غانم، إنه تم إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلًا، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

موضوعات متعلقة

ضبط شاب تحرش جسديا بفتاة داخل مترو باب الشعرية

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)


الصور

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

دراسة: أوروبا بحاجة لـ355 مليار دولار لطرح شبكات الجيل الخامس

ولاية ألمانية تعتزم إنهاء الإغلاق بعد عيد الفصح

انطلاق الشعلة الأوليمبية من فوكوشيما وسط مشاعر متضاربة بين اليابانيين

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

محمد الباز يوقع ويناقش أولى تجاربه الروائية «الزينة».. الليلة

هل أجرت حتشبسوت عملية تحول جنسى لتصبح «ملكًا» على مصر؟

حفل جديد لفرقة رضا بمركز إبداع قبة الغورى.. الليلة

«نوبانور» تستأنف حفلاتها بمسرح الضمة.. الليلة