الصين تنظم معرض «إكسبو» الدولي الأول لمنتجات المستهلكين في مايو

أعلنت الصين تنظيم معرض (إكسبو الصين) الدولي الأول لمنتجات المستهلكين خلال الفترة ما بين 7-10 مايو المقبل، في مدينة "هايكو" عاصمة مقاطعة "هاينان" جنوبي الصين.وذكرت اللجنة المنظمة للمعرض -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس- أن أكثر من ألف علامة تجارية من 69 دولة ومنطقة في العالم ستشارك في هذه النسخة، بإجمالي 630 شركة دولية وأكثر من 800 شركة محلية، وسط توقعات أن يجتذب المعرض أكثر من 10 آلاف تاجر وأكثر من 200 ألف زائر.ويغطي المعرض -الذي تنظمه وزارة التجارة الصينية وحكومة مقاطعة هاينان- مساحة إجمالية 80 ألف متر مربع، تتضمن 60 ألف متر مربع مخصصة لمعرض دولي للأزياء، والمجوهرات، والغذاء والمكملات، والضيافة والخدمات المهنية.ومن المقرر خلال فعاليات المعرض تنظيم منتدى حول الإبداع الاستهلاكي، والأسواق الحرة، وصناعة السياحة بالتجزئة.