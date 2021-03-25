نائب محافظ القاهرة يناقش تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة متوسطة

اجتمع الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، مع الدكتور سمير عبد المجيد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورؤساء أحياء المنطقة الشمالية.وناقش نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، سبل التعاون المشترك بين صندوق المشروعات وأحياء المنطقة الشمالية وتحفيز المواطنين على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متوسطة وخلق فرص عمل فى جميع المجالات.كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد أهمية الدور الذي يقوم به جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة في تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة.وأشار إلى أن جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ينظم عدة برامج تهدف إلى مساعدة المرأة على البدء في مشروع صغير ضمن محور التمكين الاقتصادي للمرأة أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى.