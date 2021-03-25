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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: تدريب وحزم تمويلية للراغبين في عمل مشروعات من العائدين من الخارج

الخميس 25/مارس/2021 - 09:43 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح - وفاء علي
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة "نورت بلدك"، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتنفيذ الخطط الاقتصادية بإدماج المصريين في الخارج، والاستفادة من مهاراتهم لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الرؤية السياسية بالاستثمار فى العنصر البشري، استكمالًا للمرحلة الأولى، والتي أسهمت في توفير فرص التدريب والتأهيل للمصريين العائدين من الخارج.

وأضافت السعيد، في بيان، أنه يتم السعي لتوفير فرص تشغيل للعمالة العائدة من الخارج في مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة المُنفَذة في مختلف المحافظات، لتحقيق رؤية الدولة في توظيف طاقات الشباب والاستفادة من خبراتهم، تنفيذًا للأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت، أن الوزارة ستعمل على تقديم الحزم التمويلية للراغبين في عمل مشروعات من العائدين، بجانب تقديم الخدمات الاستشارية إلى العمالة العائدة من الخارج والمتضررة من جائحة كورونا وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب التأهيل والتدريب للراغبين.

وأكدت السعيد أن إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة "نورت بلدك" يهدف إلى الإسهام في توفير البرامج التدريبية اللازمة من المتخصصين في مختلف المجالات، لتأهيل العمالة العائدة من الخارج للعمل وتعزيز مهاراتهم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المصري.

وأطلقت اليوم وزارتا الهجرة والتخطيط موقعًا إليكترونيًا لمبادرة "نورت بلدك"، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من جائحة كورونا؛ والعمل على دمج هذه العمالة في الاقتصاد القومي في مختلف المحافظات، ضمن خطة الحكومة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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