رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توفير 20 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

الخميس 25/مارس/2021 - 09:41 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى توفير 20 وظيفة (مندوب مبيعات) عن طريق نقل الكفالة بمجموعة محمد يوسف الناغي من أكبر الشركات بالمملكة بجدة، براتب أساسي 2350 ريالا وتأمين طبي، و25% بدل سكن، و700 ريال بدل مواصلات، وإجازة شهر مدفوعة الأجر، فضلا عن عمولة شهرية بناء على ما تحقق من مبيعات.

وأشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالى بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكدًا أن شغل الـ20 فرصة عمل سيكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، حيث قام بالتفاوض مع المجموعة لتوفير 20 فرصة عمل بالرواتب والمزايا المذكور، مشيرا إلى أنه للتوصيل وارسال السيرة الذاتية على "الواتس أب" 00966567850122، أو الايميل: [email protected]

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تُطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

«شيلته عشان يلحق امتحانه».. أول تعليق من صاحب صورة «أصدقاء الشدة»

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة


الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

«كشكول الرسام».. 81 عامًا على ميلاد محيي الدين اللباد

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)

بمناسبة ليلة النصف من شعبان.. ورشة لـ«فن السماع» بقبة الغوري

السبت.. عرض «قابل للكسر» بسينما الهناجر