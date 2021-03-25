الهجرة: «نورت بلدك» يهدف لدمج المصريين العائدين من الخارج في سوق العمل
الخميس 25/مارس/2021 - 12:23 م
وفاء علي - أميرة ممدوحطباعة
أطلقت وزارتا الهجرة والتخطيط موقعًا إليكترونيًا لمبادرة "نورت بلدك"، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من جائحة كورونا؛ والعمل على دمج هذه العمالة في الاقتصاد القومي في مختلف المحافظات، ضمن خطة الحكومة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي إطار ذلك أوضحت وزيرة الهجرة، أن الموقع يمثل المرحلة الثالثة من مبادرة "نورت بلدك"، والتي انطلقت بتسجيل البيانات ورقيًا مع بداية أزمة العائدين من دول الخليج؛ حيث قامت الوزارة على الفور بالتعاون مع وزارات الدولة ومؤسساتها في التأهيل والتدريب للمصريين العائدين من الخارج وطرح فرص العمل المتاحة في محافظاتهم بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، ثم تلتها المرحلة الثانية بإطلاق استمارات تسجيل إلكتروني بالتعاون مع وزارة التخطيط، والتي أثمرت عن توفير فرص عمل لهم بالتعاون مع المستثمرين المصريين بالخارج، في إطار تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بتوفير فرص العمل، وإشراك العائدين في التنمية الاقتصادية.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن الموقع يهدف لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التى يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، وما يختارونه من طرق التعاون، سواء تمويل المشروعات التي يعتزمون إطلاقها أو التدريب للتحويل الوظيفي، أو توفير فرص العمل المختلفة، بالتسجيل عبر موقع https:nawartbaladk.gov.eg
وتابعت مكرم أن ذلك يساهم بشكل مباشر فى توفير البرامج التدريبية التي تلائم مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد فى خلق فرص عمل مناسبة لهم، بالتعاون مع الجهات المختلفة.
وفي إطار ذلك أوضحت وزيرة الهجرة، أن الموقع يمثل المرحلة الثالثة من مبادرة "نورت بلدك"، والتي انطلقت بتسجيل البيانات ورقيًا مع بداية أزمة العائدين من دول الخليج؛ حيث قامت الوزارة على الفور بالتعاون مع وزارات الدولة ومؤسساتها في التأهيل والتدريب للمصريين العائدين من الخارج وطرح فرص العمل المتاحة في محافظاتهم بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، ثم تلتها المرحلة الثانية بإطلاق استمارات تسجيل إلكتروني بالتعاون مع وزارة التخطيط، والتي أثمرت عن توفير فرص عمل لهم بالتعاون مع المستثمرين المصريين بالخارج، في إطار تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بتوفير فرص العمل، وإشراك العائدين في التنمية الاقتصادية.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن الموقع يهدف لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التى يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، وما يختارونه من طرق التعاون، سواء تمويل المشروعات التي يعتزمون إطلاقها أو التدريب للتحويل الوظيفي، أو توفير فرص العمل المختلفة، بالتسجيل عبر موقع https:nawartbaladk.gov.eg
وتابعت مكرم أن ذلك يساهم بشكل مباشر فى توفير البرامج التدريبية التي تلائم مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد فى خلق فرص عمل مناسبة لهم، بالتعاون مع الجهات المختلفة.