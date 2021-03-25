رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهجرة: «نورت بلدك» يهدف لدمج المصريين العائدين من الخارج في سوق العمل

الخميس 25/مارس/2021 - 12:23 م
الهجرة
الهجرة
وفاء علي - أميرة ممدوح
طباعة
أطلقت وزارتا الهجرة والتخطيط موقعًا إليكترونيًا لمبادرة "نورت بلدك"، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من جائحة كورونا؛ والعمل على دمج هذه العمالة في الاقتصاد القومي في مختلف المحافظات، ضمن خطة الحكومة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي إطار ذلك أوضحت وزيرة الهجرة، أن الموقع يمثل المرحلة الثالثة من مبادرة "نورت بلدك"، والتي انطلقت بتسجيل البيانات ورقيًا مع بداية أزمة العائدين من دول الخليج؛ حيث قامت الوزارة على الفور بالتعاون مع وزارات الدولة ومؤسساتها في التأهيل والتدريب للمصريين العائدين من الخارج وطرح فرص العمل المتاحة في محافظاتهم بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، ثم تلتها المرحلة الثانية بإطلاق استمارات تسجيل إلكتروني بالتعاون مع وزارة التخطيط، والتي أثمرت عن توفير فرص عمل لهم بالتعاون مع المستثمرين المصريين بالخارج، في إطار تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بتوفير فرص العمل، وإشراك العائدين في التنمية الاقتصادية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن الموقع يهدف لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التى يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، وما يختارونه من طرق التعاون، سواء تمويل المشروعات التي يعتزمون إطلاقها أو التدريب للتحويل الوظيفي، أو توفير فرص العمل المختلفة، بالتسجيل عبر موقع https:nawartbaladk.gov.eg

وتابعت مكرم أن ذلك يساهم بشكل مباشر فى توفير البرامج التدريبية التي تلائم مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد فى خلق فرص عمل مناسبة لهم، بالتعاون مع الجهات المختلفة.

موضوعات متعلقة

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

ضبط شاب تحرش جسديا بفتاة داخل مترو باب الشعرية

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021


الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)

بمناسبة ليلة النصف من شعبان.. ورشة لـ«فن السماع» بقبة الغوري

السبت.. عرض «قابل للكسر» بسينما الهناجر

محمد الباز يوقع ويناقش أولى تجاربه الروائية «الزينة».. الليلة