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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئاسي الليبي: محمد المنفى ونائبه يصلان القاهرة

الخميس 25/مارس/2021 - 09:38 ص
الدكتور محمد المنفى
الدكتور محمد المنفى
عبير سليم
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أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، وصول رئيس المجلس الدكتور محمد المنفى ونائبه عبدالله اللافي والوفد المرافق مساء أمس الأربعاء إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة عمل إلى مصر.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن هذه الزيارة تأتي للروابط التاريخية التي تجمع البلدين وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها إلى مستوى طلعات الشعبين الشقيقين.

وأضاف: "وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الحثيثة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي للعمل في خطوط متوازية لترتيب الملفات الداخلية والخارجية للبلاد".

وأجرى المنفى ونائبه موسى الكوني، أمس الأول الثلاثاء، أول زيارة له خارج البلاد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، واستقبلهما الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون، أكد المنفي الذي تم انتخابه في الخامس من فبراير الماضي، على أن السلطات الليبية الانتقالية، ستعمل على توحيد المؤسسات وإنجاز المصالحة، وتسعى إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وفي العاشر من فبراير الماضي، أكد محمد المنفي، اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلًا على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد "المنفى"، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حينها، بالمساهمة الفعالة والصادقة لمصر في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتي أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خاصةً من خلال المبادئ الأساسية في "إعلان القاهرة"، والذي كان له أكبر الأثر في إنهاء حالة الانقسام السياسي التي شهدتها ليبيا، وكذا استضافة مصر اجتماعات المسار الدستوري بأكملها، بهدف التباحث حول القاعدة الدستورية لإدارة الدولة، إلى جانب استضافة مدينة الغردقة الاجتماعات العسكرية 5+5.

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