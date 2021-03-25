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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ524.8 مليون جنيه.. تلقي 117.4 ألف طلب للتصالح بكفر الشيخ

الخميس 25/مارس/2021 - 09:38 ص
جريدة الدستور
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قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إن المراكز التكنولوجية بنطاق القري والمدن تلقت حتى اليوم الخميس، 117 ألفا و411 طلبا للتصالح في مخالفات البناء بقيمة 524 مليونا و875 ألف جنيه.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الخميس - أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف جمال، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس الجاري، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن المهلة زادت من إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات: أو بـ 13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

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