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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الحضرة الصوفية» فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية الأحد المقبل

الخميس 25/مارس/2021 - 09:53 ص
الحضرة الصوفية
الحضرة الصوفية
هبه عويضه
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تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا لفرقة الحضرة الصوفية للإنشاد الديني يوم الأحد المقبل، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مقتطفات من القصائد الصوفية منها: «لقد أتيت الحمى، أنا لها، فى هوى خير العباد، أنت الأمل يا أحمد، نحن فى ساحة الحسين نزلنا، صلى يا رب دوما، أعد لنا ذكر الأحباب، حلفت بسرك الأسمى، هيا إلى سيدنا النبى، مدد يا سيدة، أرباب الهوى، دعاء ليلة النصف من شعبان، تشوقنا إلى رؤية رسول الله، وصلة مع الذكر فى حب رسول الله».

يشار إلى أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تجسد شكل الحضرات المصرية التى تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح معتمدة على قصائد تنتمى للتراث الصوفى.

تأسست المجموعة في عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من محيي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم، قدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

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