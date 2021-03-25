بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وهندسة الإسكندرية لتدريب الطلاب

وقع ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة، والدكتور سعيد محمد علام عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، بروتوكولا للتعاون بين الجانبين، يقضي بعقد دورات تدريبية لطلاب الكلية في مجال ميكانيكا السيارات، وتشغيل وصيانة الماكينات، واللحام المتطور، وكهرباء التركيبات، والتبريد والتكييف، ولف المواتير.وقال مدير المديرية إنه سيتم منح المتدربين شهادات اجتياز الدورات معتمدة من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا التعاون مع الجامعة يأتي لنشر وتنمية التدريب الميداني لدي طلبة الجامعة خاصة طلاب كلية الهندسة والتي ترتبط دراستهم بهذه النوعية من التدريب من أجل النهوض بالتعليم والذي يعتبر من الأركان الرئيسية للارتقاء بالدولة المصرية.جاء ذلك امتدادًا لبروتوكول التعاون الموقع بين القوي العاملة، وجامعة الإسكندرية الذي يهدف إلى التعاون بين الطرفين لتدريب الطلبة والخريجين في أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، والتدريب المهني والتحويلي دعما للاقتصاد والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد ورش عمل بالجامعة ترتكز إلي الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال، وذلك تحت مسمى مبادرة "بلدك معاك".