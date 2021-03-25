إسرائيل تعرض مساعدة لبنان بأجهزة تنفس اصطناعي لمواجهة كورونا

أعربت إسرائيل عن استعدادها لتزويد المستشفيات في لبنان بأجهزة تنفس اصطناعي لعلاج مرضى فيروس كورونا.ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإن العرض جاء على لسان مدير عام وزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي "نظرا للنقص الشديد لدى لبنان في مثل هذه الأجهزة".وأشار ليفي مع ذلك إلى أن إسرائيل سبق أن عرضت على الحكومة اللبنانية تزويدها بمساعدات إنسانية بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن لبنان رفض تسلم هذه المساعدات.وكانت إسرائيل عرضت تقديم مساعدة إنسانية إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت عبر قنوات أجنبية، حيث لا يرتبط البلدان بعلاقات دبلوماسية.