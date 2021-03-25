فيسبوك يزيل ملايين المنشورات تتضمن معلومات خاطئة حول لقاحات كورونا

أكدت داني ليفر المتحدثة باسم منصة "فيسبوك"، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، إزالة ملايين المنشورات التي تحتوي على معلومات خاطئة عن لقاحات فيروس كورونا المستجد على المنصة.وأكدت "فيسبوك"، أنها تسعى لمجابهة التردد قبل الحصول على لقاحات كورونا، وذلك عبر توجيه مستخدمي المنصة بشكل منتظم إلى معلومات موثوقة من السلطات الصحية.جاء ذلك بعد أن اتهم المدعون العامون في 12 ولاية أمريكية شركتي "فيسبوك" و"تويتر" بعدم بذل جهود كبيرة لمنع مستخدمي المنصتين من نشر "معلومات كاذبة" تشير إلى أن لقاحات فيروس كورونا غير آمنة.بدورها، أعلنت منصة "تويتر" عملاق التدوينات المصغرة أنها أزالت بالفعل ما يقرب من 22 ألف تدوينة مصغرة بخصوص فيروس كورونا.