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محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

16 ألف إصابة جديدة و362 وفاة بكورونا في أوكرانيا

الخميس 25/مارس/2021 - 09:34 ص
كورونا
كورونا
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سجلت أوكرانيا 16 ألفا و669 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و596 ألفا و575 اصابة.

وقال وزير الصحة الاوكراني مكسيم ستيبانوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الخميس - إنه تم تسجيل 16669 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم 786 طفلا و446 من العاملين في المجال الطبي.

وأضاف ستيبانوف، أنه تم تسجيل 362 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات جراء الفيروس إلى 31 ألفا و135 حالة.

ووفقا لوزير الصحة الأوكراني، تماثل للشفاء 6 آلاف و748 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين في أوكرانيا مليون و283 ألفا و20 شخصا.

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