تدشين 3 مذابح في دير مار بقطر بالخطاطبة (صور)

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم الخميس، 3 مذابح في كنيسة الشهيدة فيلومينا بدير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة.وشارك في التدشين، عدد من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا ساويرس أسقف ورئيس الدير المُجَلَّس حديثًا.وقام البابا بتدُشين المذبح الرئيسي على اسم الشهيدة فيلومينا، والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا بيشوي، والقبلي على اسم القديس يوسف النجار.