دورة تدريبية لمديري العموم بـ«تعليم القاهرة» في أكاديمية ناصر العسكرية

تقدم محمد عطية، وكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة، ومدير المديرية، بالشكر والتقدير لرانده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، واللواء طارق أنور هلال، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء تامر عبد المنعم شوشة، مدير كلية الدفاع الوطني، على رعايتهم لتدريب وتأهيل قيادات المديرية لتلك الدورة التدريبية المثمرة، تحت إشراف وحضور محمد الحسيني، مدير عام الشئون المالية والإدارية.وهنأ عطية وفد ديوان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من القيادات الذين حصلوا على الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية للأمن القومي رقم (5) لوزارة التربية والتعليم المُنعقدة بكلية الدفاع الوطني، بحضور عبد الرؤف علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.وتمنى وكيل تعليم القاهرة التوفيق لكل من زينب عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، ومنى أحمد طاهر، مدير إدارة الموارد البشرية، ومحمد بدر، مدير الإدارة القانونية، ومحمد زكريا، موجه عام التربية الاجتماعية، ومها عبد الهادي، مسؤول السلامة والصحة المهنية، وبعض مديري عموم الإدارات التعليمية.