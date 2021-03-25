أسقف دمياط يطيب رفات «سيدهم بشاي»

طيب نيافة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري، جسد القديس سيدهم بشاي، خلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس سيدهم بشاي بمدينه دمياط.وتحتفل الكنيسة القبطية غدًا الجمعة (17 برمهات) بتذكار استشهاد قديس دمياط "سيدهم بشاي" الذي استشهد في القرن التاسع عشر الميلادي، عام 1844.ومن جهته تراس نيافة الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة، صلاة القداس الإلهي في الدير، وسام خلاله 3 من مجمع رهبان بدرجة القسيسية، كما رسم 6 في رتبة القمصية.والقسوس الجدد هم: الراهب القس أنجيلوس الجورجي، والراهب القس تيموثاؤس الجورجي، والراهب القس توماس الجورجي.أما القمامصة فهم:الراهب القمص أبرآم الجورجي، والراهب القمص إيسيذورس الجورجي، والراهب القمص سلوانس الجورجي، والراهب القمص أثناسيوس الجورجي، والراهب القمص بولس الجورجي، والراهب القمص أولوجيوس الجورجي.