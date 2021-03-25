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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجميل طرح النهر استعدادا لنقل المومياوات الملكية (صور)

الخميس 25/مارس/2021 - 09:20 ص
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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واصلت إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، بتقليم النخل بطول الكورنيش بخط سير المومياوات، تحت قيادة اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة العاصمة.

وتقوم الهيئة حسب تعليمات رئيس الهيئة بتجميل طرح النيل.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن العمل يتم لأول مرة في تلك المناطق مما يمثل نقله نوعيه في تجميل الكورنيش، وخاصة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

وأكدت أنها تقوم بتنفيذ التوجيهات الجديدة على تحدي الصعاب والعمل على قلب رجل واحد من تجميل ونظافة وإنارة وورش إنتاجية وهو تعاون يمثل روح عاليه لإظهار القاهره بالمظهر اللائق الذي تستحقه.

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