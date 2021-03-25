توقيع مذكرة بين مصر وبوروندى في «الإدارة المتكاملة للموارد المائية»

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ديو جيدى روريما وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندى، والذي يقوم بزيارة للقاهرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية.وأعرب الدكتور عبد العاطي عن سعادته بزيارة نظيرة البوروندى للقاهرة، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين، وتطلعه للعمل سويًا على تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية بدولة بوروندى الشقيقة، ومن جانبه أعرب الوزير البوروندى عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة مصر، ورغبته في تحقيق المزيد من التعاون بين الوزارتين في مجال الموارد المائية.وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البوروندى إيفاريست ندايشيميى، مراسم توقيع الدكتور محمد عبد العاطي وديو جيدى روريما على مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.واتفق الوزيران خلال اللقاء على تفعيل مذكرة التفاهم من خلال قيام مصر بعمل عدد من الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء سدود حصاد المياه لتجميع مياه الأمطار بدولة بوروندى، واستفادة الجانب البوروندي من الخبرات المصرية في مجال المياه الجوفية، ودراسة عمل مشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية بدولة بوروندى.كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات افتراضية بين مسؤولي البلدين للتعرف على احتياجات الجانب البوروندي، على أن يعقب ذلك قيام فريق بحثي مصري بزيارة لدولة بوروندى لعمل مخطط عام Master Plan للموارد المائية في بوروندي، والتعرف على المشكلات التي تواجه قطاع المياه، مع اقتراح المشاريع التي يمكن تنفيذها للتعامل مع هذه المشكلات.كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف الدراسات الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وعرض لحجم الفوائد التي ستعود على جميع دول حوض النيل المشاركة في هذا المشروع الهام.الجدير بالذكر أنه وفى ضوء التعاون بين مصر وبوروندى فى مجال الموارد المائية فقد تم إيفاد العديد من الطلبة والدارسين البورونديين للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تعقد بالمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة.وعقب اللقاء، اصطحب الدكتور عبد العاطى، روريما، لزيارة مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.كما قام بزيارة الادارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة حيث تم استعراض منظومة الرصد الآلى "التليمتري"، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسؤولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.كما استعرض جهاز قياس درجة رطوبة التربة والذى تم تصنيعه بمعرفة مهندسى وزارة الموارد المائية والرى والذى يقوم بتحديد مدى إحتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه مشبعة، ويساهم هذا الجهاز فى تنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.