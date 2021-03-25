رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توقيع مذكرة بين مصر وبوروندى في «الإدارة المتكاملة للموارد المائية»

الخميس 25/مارس/2021 - 09:18 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
طباعة
استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ديو جيدى روريما وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندى، والذي يقوم بزيارة للقاهرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن سعادته بزيارة نظيرة البوروندى للقاهرة، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين، وتطلعه للعمل سويًا على تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية بدولة بوروندى الشقيقة، ومن جانبه أعرب الوزير البوروندى عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة مصر، ورغبته في تحقيق المزيد من التعاون بين الوزارتين في مجال الموارد المائية.

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البوروندى إيفاريست ندايشيميى، مراسم توقيع الدكتور محمد عبد العاطي وديو جيدى روريما على مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

واتفق الوزيران خلال اللقاء على تفعيل مذكرة التفاهم من خلال قيام مصر بعمل عدد من الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء سدود حصاد المياه لتجميع مياه الأمطار بدولة بوروندى، واستفادة الجانب البوروندي من الخبرات المصرية في مجال المياه الجوفية، ودراسة عمل مشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية بدولة بوروندى.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات افتراضية بين مسؤولي البلدين للتعرف على احتياجات الجانب البوروندي، على أن يعقب ذلك قيام فريق بحثي مصري بزيارة لدولة بوروندى لعمل مخطط عام Master Plan للموارد المائية في بوروندي، والتعرف على المشكلات التي تواجه قطاع المياه، مع اقتراح المشاريع التي يمكن تنفيذها للتعامل مع هذه المشكلات.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف الدراسات الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وعرض لحجم الفوائد التي ستعود على جميع دول حوض النيل المشاركة في هذا المشروع الهام.

الجدير بالذكر أنه وفى ضوء التعاون بين مصر وبوروندى فى مجال الموارد المائية فقد تم إيفاد العديد من الطلبة والدارسين البورونديين للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تعقد بالمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة.

وعقب اللقاء، اصطحب الدكتور عبد العاطى، روريما، لزيارة مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

كما قام بزيارة الادارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة حيث تم استعراض منظومة الرصد الآلى "التليمتري"، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسؤولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

كما استعرض جهاز قياس درجة رطوبة التربة والذى تم تصنيعه بمعرفة مهندسى وزارة الموارد المائية والرى والذى يقوم بتحديد مدى إحتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه مشبعة، ويساهم هذا الجهاز فى تنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.

موضوعات متعلقة

خاص| القبطانة مروة السلحدار ترد على مزاعم تسببها في جنوح «حاوية السويس»

كواليس أبشع جريمة فى دار السلام.. ذبح صديقه مرتين

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين


الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

«كشكول الرسام».. 81 عامًا على ميلاد محيي الدين اللباد

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)

بمناسبة ليلة النصف من شعبان.. ورشة لـ«فن السماع» بقبة الغوري

السبت.. عرض «قابل للكسر» بسينما الهناجر