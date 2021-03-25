بعد إعلانهما إنشاء سكة حديد.. تقرير أمريكي: تنسيق مصري سوداني غير مسبوق

أشاد موقع "المونيتور" الأمريكي بالعلاقات المصرية السودانية لاسيما مع استعدادهما لإنشاء شبكة سكك حديدية لتعزيز التجارة في السوق الأفريقية.وقال الموقع، في تقرير له: "لقد اتخذت مصر خطوات جادة لإنشاء خط سكة حديد عابر للحدود يربطها بالسودان لنقل البضائع والركاب في أحدث مؤشر على تعاون أقوى بين دولتي مصب النيل، ففي 11 مارس التقى محافظ أسوان أشرف عطية بمسؤولين بوزارة النقل المصرية لدراسة التصاميم والخطط التنفيذية للمشروع الذي يهدف إلى تعزيز السياحة والتجارة الثنائية".وتزامن الاجتماع مع زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك للقاهرة لمدة يومين، وكان برفقته وفد حكومي رفيع المستوى والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 مارس.وبحسب بيان للرئاسة المصرية، ناقش السيسي وحمدوك الموضوعات الثنائية وسبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك مشروع السكك الحديدية والاستثمار الصناعي والزراعي المشترك.ولم يتم تحديد موعد حتى الآن لبدء العمل في مشروع السكك الحديدية العابرة للحدود، فيما تقدر تكلفته بنحو مليار يورو (1.19 مليار دولار)، وسيبدأ خط السكة الحديد بطول 900 كيلومتر من أسوان ويمر عبر توشكى وأبو سمبل في جنوب مصر ومن هناك ستمتد إلى مدينة وادي حلفا السودانية على خط يتم بناؤه في المرحلة الثانية من المشاريع.وتحاول القاهرة ربط شبكات السكك الحديدية المصرية بالدول المجاورة كجزء من الجهود المبذولة لتحديث قطاع النقل الوطني.وقال وزير النقل السوداني ميرغني موسى لوكالة السودان للأنباء، عقب لقاء مع نظيره المصري كامل الوزير في القاهرة يوم 12 مارس الجاري، إن مشروع السكك الحديدية الطموح هو أحد مشاريع النقل العديدة بين السودان ومصر.وتابع "المونيتور": "مصر والسودان لديهما مشاريع نقل إضافية في طور الإعداد، أبرزها إنشاء طريق بين مصر وتشاد سيمر عبر السودان".وقال محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي غير الحكومي، إن خط السكة الحديد سيسهل التجارة بين البلدين ويسمح للمنتجات المصرية بدخول أكبر للأسواق الأفريقية، مضيفا أن مصر تريد فتح أسواق في الدول الإفريقية غير الساحلية التي لها حدود وموانئ برية مع السودان مثل جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتشاد وأوغندا وإثيوبيا.وبلغ حجم التجارة الثنائية بين مصر والسودان 862 مليون دولار عام 2020، وبلغت صادرات مصر للسودان 496 مليون دولار، بينما سجلت واردات مصر من السودان 366 مليار دولار عام 2020.وتشمل أهم السلع المتداولة بين البلدين الكيماويات والمنتجات الغذائية المصنعة والآلات والمواد الغذائية والمنسوجات والمنتجات الحيوانية والزراعية.وقال سيد فليفل، أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة والرئيس السابق للجنة الإفريقية البرلمانية، إن مشاريع النقل بين مصر والسودان كانت مخططة منذ سنوات، لكنها تفتقر إلى الزخم السياسي اللازم لتنفيذها في عصر الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير.وأضاف، أن خط السكة الحديد المخطط له هو جزء من مشروع أكبر يعرف باسم طريق القاهرة- كيب تاون الذي سيربط شمال إفريقيا بجنوب إفريقيا وتستكمل مصر حاليًا قسمها من الطريق السريع الإفريقي الذي يبدأ في الإسكندرية.وسيعبر الطريق الأفريقي البالغ طوله 10288 كيلومترًا (6390 ميلًا) تسع دول أفريقية هي مصر والسودان وكينيا وإثيوبيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والجابون وجنوب إفريقيا.وقال هاني رسلان، رئيس وحدة السودان ودول حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مشروع السكة الحديد، وهو استمرار للتنسيق غير المسبوق بين البلدين، سيعزز العلاقات الثنائية.