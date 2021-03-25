الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

أعلنت الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس "شوي كيسن"، اعتذارها اليوم الخميس، بعد الحادثة التي شهدتها قناة السويس أمس الأربعاء، وفق ما أوردت "رويترز".وقالت " شوي كيسن" إنها تعمل حاليا على حل المشكلة، وأكدت الشركة في بيان أن جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي.وقالت هيئة قناة السويس في بيان: إن السفينة "إيفر غيفن" جنحت صباح الثلاثاء وهو ما "يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية... مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها".