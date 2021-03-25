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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية: التدخلات الإيرانية في المنطقة تُطيل أمد الأزمة اليمنية

الخميس 25/مارس/2021 - 09:05 ص
روحاني
روحاني
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أكدت صحيفة (اليوم) السعودية أن هناك موقفا رافضا من قبل المملكة للتدخلات الإيرانية في المنطقة، والتي تسببت في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعية المجتمع لدولي لاستدراك هذه الحيثيات والمخاطر وأن يتخذ موقفا حازما ورادعا لإنهاء كل هذه التهديدات.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحياتها اليوم الخميس، تحت عنوان (جهود السلام... نهج التاريخ) أن كل المواقف جاءت مع تأكيد مجلس الوزراء السعودي، إلى أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف بشكلٍ أوسع أمن واستقرار إمدادات الطاقة والاقتصاد العالميين وتمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية".

وأضافت أن جميع الحيثيات تؤكد أن دول العالم ومنظماته باتت أمام الخيار الأوحد وهو الوقوف ضد هذه التهديدات، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.. موضحة أن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول تأتي استمرارا لحرص الدولة علـى أمن اليمن واستقراره والمنطقة، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، والدعم الجاد والعملي للسلام، والجهود السياسية في مشاورات (بييل وجنيف والكويت وستوكهولم).

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