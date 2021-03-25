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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: العلاقات السعودية-الصينية تتسم بالقوة والاحترام المُتبادل

الخميس 25/مارس/2021 - 09:05 ص
العلاقات السعودية-الصينية
العلاقات السعودية-الصينية
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أكدت صحيفة "البلاد" السعودية - في افتتاحيتها اليوم الخميس - أن العلاقات السعودية الصينية تميزت على مدى أكثر من ثلاثة عقود بالقوة والرسوخ والاحترام المتبادل، عززتها الزيارات المتبادلة للقيادة في الدولتين الصديقتين، والتعاون المشترك على كافة الأصعدة بما يعزز مصالح البلدين الصديقين.

وقالت إن في السنوات الأخيرة شهدت العلاقات بين الرياض وبكين نموًا متزايدًا يرتكز على قاعدة واسعة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث تعد الصين إحدى أكبر شركاء المملكة التجاريين، كما يشهد البلدان تحولات اقتصادية كبيرة، وتجمعهما أيضًا عضويتهما بمجموعة العشرين الأكبر اقتصادًا في العالم، ما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وجهودهما في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

وأضافت أن الاجتماع الذي جمع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيوم أمس مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي، يعد تعزيزًا لهذه العلاقة المتميزة، ودفعا لمجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات، وبحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، وكذلك مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الصيني ما يؤكد حرص البلدين على دعم الشراكة والتفاهم المشترك تجاه المستجدات ودعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

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