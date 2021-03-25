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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

151.5 مليون جنيهًا لـ 65 قرية مستفيدة ضمن «حياة كريمة» بأسيوط

الخميس 25/مارس/2021 - 08:49 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
محمد إبراهيم
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تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تطورات الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وأعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن توريد (8) مولدات ديزل لتدعيم المعدات الميكانيكية، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير قرى الريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة لأكثر من 50 مليون مصرى.

وأشار إلى توريد 21 مولد مياه شرب وصرف صحى، و200 طلمبة أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات لرفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، واستكمال أعمال المد والتدعيم.

وأضاف أنه جارى توريد 8 مولدات ديزل بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيهًا من الاعتمادات المالية التى خصصتها المبادرة من بين 207 ملايين جنيها للمرحلة الثانية من المبادرة استهدفت مشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والوادي الجديد.

وقال أن المبادرة عنيت فى "المرحلة الأولى" بتوفير خدمات مياه الشرب النقية، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لعدد 60 قرية مستهدفة بتكلفة إجمالية 209 مليون جنيهًا، تضمنت مد وتدعيم شبكات المياه بعدد 53 قرية من القرى المستهدفة بطول 35100 متر، وتنفيذ عدد 35 بئر، كما تضمنت توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد 8 قرى من المستهدف، لخدمة 900 ألف مواطن مصرى.

وأوضح أن المبادرة خصصت فى مرحلتها الثانية 151.5 مليون جنيهًا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بــ 7 مناطق، ورفع كفاءة 36 بئر بإستخدام الحفار الميكانيكي بجميع محطات المياه الإرتوازية، وتوريد 200 طلمبة أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات، فضلًا عن توريد المولدات، كما تضمت تلك المرحلة توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد 13 قرية بمركز الغنايم، ومنفلوط، وصدفا بتكلفة إجمالية 540 مليون جنيهًا.

وأكد أن المبادرة الرئاسية خصصت في مرحلتها الثالثة، لتدعيم الـ 7 مراكز المستهدفة، بعدد 53 مولد ديزل بتكلفة إجمالية 41 مليون جنيهًا، و56 محول بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيهًا فضلًا عن 20 سيارة مياه بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيهًا، و286 طلمبة جديدة بتكلفة إجمالية 58 مليون جنيهًا بالاضافة إلى 65 معدة صيانة بتكلفة إجمالية 94 مليون جنيهًا.
151.5 مليون جنيهًا لـ 65 قرية مستفيدة ضمن «حياة كريمة» بأسيوط
151.5 مليون جنيهًا لـ 65 قرية مستفيدة ضمن «حياة كريمة» بأسيوط
151.5 مليون جنيهًا لـ 65 قرية مستفيدة ضمن «حياة كريمة» بأسيوط
151.5 مليون جنيهًا لـ 65 قرية مستفيدة ضمن «حياة كريمة» بأسيوط
151.5 مليون جنيهًا لـ 65 قرية مستفيدة ضمن «حياة كريمة» بأسيوط
151.5 مليون جنيهًا لـ 65 قرية مستفيدة ضمن «حياة كريمة» بأسيوط
151.5 مليون جنيهًا لـ 65 قرية مستفيدة ضمن «حياة كريمة» بأسيوط
151.5 مليون جنيهًا لـ 65 قرية مستفيدة ضمن «حياة كريمة» بأسيوط
151.5 مليون جنيهًا لـ 65 قرية مستفيدة ضمن «حياة كريمة» بأسيوط
151.5 مليون جنيهًا لـ 65 قرية مستفيدة ضمن «حياة كريمة» بأسيوط

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