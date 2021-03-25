الليلة.. الأنبا مكاريوس يلقي عظته الأسبوعية

يلقي الأنبا مكاريوس أسقف المنيا مساء اليوم، عظته الأسبوعية من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا.ويشاركه في حضور العظة الأسبوعية عدد من الكهنة إلى جانب الشعب القبطي.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.