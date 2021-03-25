973 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا فى بوليفيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 973 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بوليفيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 267 ألفا و59 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و107 حالات.وأشارت إلى أن 28 ألفا و235 شخصا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بوليفيا.