1105 إصابات جديدة بكورونا فى كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان ألفا و105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 236 ألفا و200 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخستانية- في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الخميس- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 835 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 213 ألفا و743 حالة.وأضافت الصحة الكازاخستانية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 22 ألفًا و124 شخصًا، منهم 307 مرضى في حالة حرجة ويتلقون العلاج داخل المستشفيات.