كورونا عالميًا: 124 مليونًا و774967 إصابة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 124 مليونا و774 ألفا و967 حالة.وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و743 ألفا و475 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حول العالم يبلغ حاليا 70 مليونا و786 ألفا و663 حالة.