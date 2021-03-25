أساقفة يُشاركون البابا تواضروس في تدشين كنيسة الشهيدة «فيلومينا»

شارك عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، البابا تواضروس الثاني، في تدشين كنيسة الشهيدة فيلومينا بالخطاطبة.وكان من أبرز الأساقفة المشاركين الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط والأنبا ميخائيل أسقف حدائق القبة، والأنبا أكليمنضس أسقف ألماظة؛ والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم، صلوات تدشين كنيسة الشهيدة فيلومينا الملحقة بدير مار بقطر بالخطاطبة.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.