قرار السعودية بخفض الإنتاج يعزز انتعاش أسعار النفط

ارتفع سعر خام برنت القياسي لأسواق النفط العالمية أمس إلى 64.4 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، بعد تراجعه إلى 60.8 دولار للبرميل في اليوم السابق.وجاء تراجع السعر مدفوعا بالشكوك في تعافي الطلب على الطاقة مع ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، في حين أظهر ارتفاع السعر أمس مدى تأثير قرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض الإنتاج على آفاق سوق النفط على المدى القريب.ومن المقرر أن تعقد دول أوبك بلس اجتماعا في الأول من أبريل المقبل لتحديد الموقف بالنسبة لمستويات إنتاج النفط خلال مايو الماضي.وفي ظل تزايد المخاوف بشأن تعافي الطلب على الطاقة، فإنه من المحتمل على الأقل أن توافق الدول على استمرار تخفيضات الإنتاج.وبحسب خدمة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة فإن قرار السعودية خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا من جانب واحد في فبراير الماضي، وتعهدها باستمرار الخفض خلال مارس الحالي، حد من تراجع أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة.في الوقت نفسه فإن توقف حركة الملاحة في قناة السويس نتيجة شحوط سفينة حاويات عملاقة أمس، شكل عاملا إيجابيا لأسعار النفط. ولكن تأثيرات أي اضطراب في إمدادات الخام ستكون مؤقتة وسيعوضها تراجع الطلب في أوروبا بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل موسم أعمال الصيانة لمصافي التكرير.