«ولو منحونا الذهب» و«الإخوان لا مصالحة ولا تسامح» أبرز مقالات الصحف

سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية، الصادرة اليوم الخميس، الضوء على العديد من الموضوعات التي تهم المواطن المصري.ففي عموده "نبض السطور" وتحت عنوان "ولو منحونا الذهب"، قال الكاتب خالد ميري رئيس تحرير "الأخبار": لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية.. قالها الشعب.. قاطعة حادة واضحة.. وبعد كلمة الشعب لا مجال لاجتهاد أو افتئات.. قالها من قبل شاعرنا الكبير الراحل أمل دنقل.. لا تصالح ولو منحوك الذهب.. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى.. هي أشياء لا تشترى.وأضاف ميري "جماعة إخوان الإرهاب لم تفقأ العيون فـقط.. قتلوا الأبرياء.. دنسوا المساجد والكنائس.. دبروا المؤامرات.. تحالفوا مع كل كاره وحاقد على هذا الشعب وهذا الوطن".وأشار الكاتب إلى أنه عندما خرج ٣٠ مليون مصري إلى الشوارع والميادين في ثورة ٣٠ يونيو العظيمة.. كان استفتاء شعبيا لا رجعة فيه على طرد هذه الجماعة من ساحة الوطن الذي خانته ومن جنبات الشعب الذي تآمروا عليه إما أن يحكموه أو يقتلوه.ولفت إلى أن قادة الإرهاب يعرفون الحقيقة.. أن خصومتهم مع الشعب.. وأننا سنحاججهم يوم القيامة بالدماء التي بين أيديهم.. ولكنهم لا يكلون عن ترويج أكاذيـب المصالحة.. وأوهام أن خلافهم هو مع نظام بينما الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني.. أنـهـم زرعـوا الكراهـية فحصـدوا ثمارهـا.. انهم اسـتـبـاحـوا الــدم والأرض والعرض.. فحقت عليهم كلمة الشعب.واختتم رئيس تحرير الأخبار مقاله قائلا "لا تصالح مع جماعة إخوان الإرهاب كلمة واحــدة.. قالها الشعب بعلم الوصول وقـد وصلت للجميع.. لا تصالح ولو منحونا الذهب. حفظ االله مصر وشعبها وجيشها".وتحت عنوان " الإخوان.. لا مصالحة ولا تسامح" أكد الكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عموده "إنها مصر" بصحيفة "الأخبار" أن المصالحة مـع الإخوان خدعة خبيثة، تنتهى دائما بالغدر والخيانة والصدام بالدولة وإشاعة الفوضى والاغتيالات والترويع، وهـذا ما فعلوه مع كـل أنظمة الحكم في البلاد.كما أكد جبر أن دعاة المصالحة يريدون إظهار الإخـوان كقوة مساوية للدولة، ويجلس الاثنان على مائدة التفاوض للتصالح، وكأنهما كـانا في حرب بين دولتين، وخرجا لإبرام اتفاقات الصلح، وتقديم تنازلات متبادلة حـسـب ما يحققه كل طرف على أرض الواقع.وأوضح أن خـدعة المصالحة مـع الإخوان تفتح الـبـاب لتفتيت سلطة الدولة، ومطالبة كل التيارات السياسية والدينية بأوضـاع مماثلة فنصل إلـى فوضى عارمة، تؤدي إلى ضياع هيبة الدولة واحترامها، وتفصيل أوضاع قانونية على مقاس كل جماعة.وقال كرم جبر "وعــن أي مصالحة يتحـدثون، وقياداتهم الهاربة فـي الخارج ما زالوا يتآمرون بزعم استرداد شرعيتهم الكاذبة، وكأنها لعبة تـوزيـع أدوار متفق عليها، يتم ترويجها في أوقات محسوبة بدقة، لتشتيت انتباه الرأي العام، واستعراض قوة لا يمتلكونها".وأضاف "لا ننسى أن دعاة المصالحة والمراجعة، فعلوا ذلك وهم في السجون، وكانوا أول من تنكر لها فـور إطلاق سراحهم بعد 25 يناير، وعاصم عبدالماجد، مؤلف كتب المراجعة، أنكرها تمـامـا، وأعلن فخره بقتل الـسـادات، وكانوا المحرضين لكل أعمال العنف والتخريب، وتوعدوا خصومهم السياسيين بالقتل إذا خرجوا في 30 يونيو، وأن يلقوا جثثهم للكلاب الجائعة".وتساءل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في نهاية مقاله متعجبا "تتصالح مع من يحتكرون الإسـلام لأنـفـسهـم، ويعتبرون أنفس المؤمنين، وغيرهم مــن المصريـين كفارا ورويبضة؟.. إنها خدعة خبيثة ظاهرها العذاب وباطنها أيضا العذاب".وفي عموده "صندوق الأفكار"، قال الكاتب عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة "الأهرام" إن بوروندي كانت واحدة من أكبر بلدان العالم التي تعانى الفقر، وضعف البنية التحتية، نتيجة الصراعات العِرقية، والمشكلات الداخلية، الآن بوروندي تتغير نحو الاستقرار والتنمية بمعدلات متسارعة.وأضاف سلامة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى أمس إيفاريست ندايشيمى، رئيس بوروندي، في قصر الاتحادية، خلال زيارته القاهرة هذه الأيام، وعقد الرئيسان مباحثات مكثفة أسفرت عن توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، والسياحية، والتعليمية، والثقافية، والإعلامية.وأشار الكاتب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد، خلال المؤتمر الصحفي، دعم مصر الكامل لجمهورية بوروندي في مختلف المجالات، من خلال تدشين شراكة استراتيجية بين الدولتين، ورفع مستوى العلاقات بينهما إلى أعلى مستوى من أجل تحقيق كل أهداف التنمية في بوروندي، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون نهر النيل مصدرا للتعاون، والتنمية لجميع شعوب دول الحوض.ولفت إلى أن الرئيس البوروندي أبدى سعادته الواضحة بالزيارة، ونجاحها، ونتائجها المثمرة، مشيرا إلى أن بوروندي تتجه إلى مصر كصديق من أجل تحقيق أهدافها في التخلص من الفقر والمشكلات.واختتم رئيس مجلس إدارة "الأهرام" مقاله قائلا "الآن، مصر تتحرك بخطى واثقة، ومهمة، على جميع الجبهات، وتستعيد دورها المحوري والريادي في إفريقيا بعد غياب".