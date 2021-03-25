نصف سكان إسرائيل يحصلون على جرعتين من لقاح كورونا

ذكر مسؤول بقطاع الصحة اليوم الخميس، أن أكثر من نصف سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة حصلوا على جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا.وبدأ توزيع لقاح فايزر في إسرائيل في ديسمبر، واتسع نطاق المؤهلين للحصول عليه ليشمل جميع المواطنين فوق 16 عاما.ويعتبر من يحصلون عليه في حالة حماية كاملة بعد مرور أسبوع على تلقي الجرعة الثانية.