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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 75 شيكارة تقاوى أرز مجهولة المصدر بالبحيرة (صور)

الخميس 25/مارس/2021 - 07:50 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.

أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة ضبط 1200 كيس ملح طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدرها، و100 لتر صابون سائل غير مدون عليه بيانات وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدرها.

كما تمكنت الحملة من ضبط على 75 شيكارة تقاوى أرز لعرضهم للبيع دون التصريح من الجهات المختصة ولعدم وجود مستندات تدل على مصدرها، وضبط والتحفظ على 300 علبة عصير مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وتحرير 4 محاضر للتجار التموين لغلقهم المحلات أثناء فترة العمل الرسمية دون إذن أو عذر وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ضبط 75 شيكارة تقاوى أرز مجهولة المصدر بالبحيرة (صور)
ضبط 75 شيكارة تقاوى أرز مجهولة المصدر بالبحيرة (صور)
ضبط 75 شيكارة تقاوى أرز مجهولة المصدر بالبحيرة (صور)
ضبط 75 شيكارة تقاوى أرز مجهولة المصدر بالبحيرة (صور)
ضبط 75 شيكارة تقاوى أرز مجهولة المصدر بالبحيرة (صور)
ضبط 75 شيكارة تقاوى أرز مجهولة المصدر بالبحيرة (صور)

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