البيت الأبيض: توزيع 27 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أسبوع

أعلن البيت الأبيض أن إجمالي 27 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد سيتم توزيعها في أنحاء الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع.وقال أندي سلافيت، كبير مستشاري البيت الأبيض للاستجابة لجائحة كورونا، اليوم الخميس، إن هذه الكميات خصصت لتوجيهها لقنوات التوزيع، وسيتم توجيه معظم الكمية إلى الولايات لتقوم بعملية التوزيع في المواقع المخصصة لذلك.ومن جانبه، قال لوري تريميل فريمان مدير الجمعية الوطنية لمسئولي الصحة في المحليات "من المتوقع أن تستعد إدارات الصحة بالولايات لتلقي أكثر من 18 مليون جرعة من اللقاحات أسبوعيا حتى آخر مارس الجاري من بينها 16 مليونا يتوقع أن تأتي من شركة (فايزر) ومعها شركتا بيونتيك وموديرنا إضافة إلى مليوني جرعة من شركة (جونسون آند جونسون)".