روسيا: قوات حفظ السلام تنقل المساعدات الإنسانية إلى قره باغ

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية نقلت شحنة مساعدات إنسانية إلى مدينة ستيباناكرت بإقليم قره باغ، الذي شهد تصعيدا عسكريا بين أذربيجان وأرمينيا في الخريف الماضي.وأوضحت وزارة الدفاع، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن قوات حفظ السلام نقلت معدات ومستلزمات طبية، جمعتها منظمات خيرية روسية، إضافة إلى الكتب لإحدى المدارس المحلية.وذكرت أن قوات حفظ السلام الروسية تم نشرها في قره باغ بموجب الاتفاق على إنهاء القتال في المنطقة، الذي وقع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 9 نوفمبر الماضي.وبانتشار قوات حفظ السلام الروسية ووقف إطلاق النار انتهى التصعيد الأخير في قره باغ، الذي بدأ في أواخر سبتمبر.