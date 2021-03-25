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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أحدث قصات الشعر لربيع وصيف 2021

الخميس 25/مارس/2021 - 08:28 ص
قصة البوب القصيرة
قصة البوب القصيرة
سلمى بدر
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بدأ موسم فصلي الربيع والصيف لعام 2021، ومع بداية كل موسم تريد النساء تغيير إطلالتهن وخاصة قصات شعرهن ويبحثن عن قصات شعر توفر إطلالة أنثوية متجددة وجذابة.

تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة التجميل أمنية فؤاد عن أحدث قصات الشعر لربيع وصيف 2021.
قصة الموليت
قصة الموليت
- قصة الموليت
عادت قصة الـ"موليت" لتتربع على عرش الموضة لتتصدر صيحات قصات الشعر لموسم فصلي الربيع والصيف لعام 2021، وهي ترتكز على الشعر القصير جدًا من الأمام والطويل من الخلف.
قصة البوب القصيرة
قصة البوب القصيرة
- قصة البوب القصيرة
قصة شعر البوب القصيرة موضة موسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 خاصة أنها تسريحة غير مملة وعصرية وترتكز على أطراف الشعر الحادة، مع قليل من التدرجات الناعمة فهي عملية جدًا ومريحة.
قصة 70s Bangs
قصة 70s Bangs

- قصة 70s Bangs
موضة هذه القصة كانت في فترة السبعينات، لكنها عادت بقوة في بداية عام 2021، لتكون من أكثر قصات الشعر موضة لموسم فصلي الربيع والصيف، وهي قصة مناسبة لمختلف أشكال الوجوه وتوفر للمرأة إطلالة حيوية جدًا وجذابة.
قصة البيكسي القصيرة
قصة البيكسي القصيرة
- قصة البيكسي القصيرة
قصة الشعر البيكسي القصيرة موضة موسم فصلي الربيع والصيف لعام 2021 تصلح للإطلالات الرياضية المريحة والعصرية، ومناسبة جدًا في الأجواء الحارة.
قصة الشعر المتساوي
قصة الشعر المتساوي
- قصة الشعر المتساوي
تعتبر قصة الشعر متساو الطول تناسب مختلف أطوال الشعر، من أبرز قصات الشعر موضة، وهى الأكثر رواجًا في موسم فصلي الربيع والصيف لعام 2021، وتعطي انطباعًا جريئًا وتوحي بالثقة والجدية.

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