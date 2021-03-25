3946 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى باكستان

سجلت باكستان 3 آلاف و946 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 640 ألفا و988 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس- بأنه تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و28 حالة.وأشار إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 588 ألفا و975 شخصا، لافتا إلى أنه يوجد 37 ألفا و985 حالة نشطة.