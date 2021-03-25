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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صحف القاهرة تبرز مشاكل الغارمات وقومية مياه النيل

الخميس 25/مارس/2021 - 07:36 ص
صحف
صحف
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أبرزت صحيفة "الجمهورية"، في افتتاحيتها اليوم الخميس، تطورات ملف سد النهضة، وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول مياه النيل باعتبارها مسألة أمن قومي بالنسبة لملايين المصريين.

وتحت عنوان "مياه النيل.. أمن قومي"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس أكد بكلمات واضحة ورسالة حاسمة للجميع أن تطورات سد النهضة، قضية وجودية، وأن مياه النيل لملايين المصريين، مسألة أمن قومي.
وأضافت الجمهورية أن الرئيس حرص، في لقائه أمس مع رئيس بوروندي، على التأكيد بأن الرؤية المصرية تركز على أن يكون النهر الخالد مصدرًا للتعاون والتنمية كشريان حياة لكل شعوب دول حوض النيل، وليس سببًا للخلاف الذي يهدد حياتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الرؤية الحكيمة وثقة المصريين المطلقة في قائدهم، هي التي تطمئنهم بأنه سيصل بقضية سد النهضة إلى بر الأمان، بما يحفظ لهم شريان الحياة منذ الأف السنين، ومن المؤكد أيضا حرص الرئيس على تكثيف لقاءاته بالقادة الأفارقة في إطار سياسته الرشيدة باستعادة الدور المصري التاريخي في القارة السمراء، يمثل أحد الأضلاع الأساسية لدعم الموقف المصري في أزمة سد النهضة.

وأكدت "الجمهورية" أن الرئيس يؤكد دوما على أسس التعاون والشراكة في كافة المجالات مع دول القارة وخاصة بلدان حوض النيل، وهو ما تجلى في لقائه مع رئيس بوروندي، حيث أكد السيسي حرص مصر على تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة في بـورونـدي، وتوفير الدعم الفني وبناء قـدرات الكوادر الوطنية في الدولة الشقيقة، وتعزيز التعاون الثنائي نحو تدشين -مرحلة جديدة من الشراكة بني البلدين.

كشفت صحيفة (الأهرام) أن عدد السيدات المقترضات اللاتي لا يستطعن سداد ما عليهن نحو 30 ألف سيدة، وهو عدد ليس كبيرا إلى الحد الذي يمثل مشكلة إعجازية أصبحت مثار الحديث هنا وهناك.
وأبرزت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان "ضرورة التوعية بقضية الغارمات"، تصريحات الوزيرة نيفين القباج، حيث ستسارع الوزارة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية قبل عدة أيام، إلى وضع حل نهائي لهذه القضية.

وأوضحت "الأهرام" أن لفظ الغارمات يعني السيدات اللاتي يتعرضن للسجن بسبب عدم قدرتهن على سداد ما اقترضنه، أي أنهن لم يتم سجنهن لجرائم جنائية ارتكبنها، بل لأنهن فقط حصلن على قروض ثم عجزن عن تسديدها، والحقيقة أنه بقليل من التدبير يمكن تنفيذ هذا الحل في أسابيع قليلة.

وأكدت الصحيفة أن الحل يمتثل في طرق ثلاث، أولها: بدء تنفيذ حملة توعية شاملة في وسائل الإعلام جميعها (بما فيها السوشيال ميديا) حول مخاطر الاستدانة، وضرورة الامتناع عن التوقيع على أي إيصالات أمانة مهما كانت الأسباب، ولا شك في أن حملة إعلانية كهذه سوف، تتضمن التوعية بعواقب الإسراف في الإنفاق على تجهيز البنات المقبلات على الزواج، وكذلك حفلات الخطوبة والزفاف التي تنفق عليها عشرات الآلاف من الجنيهات بلا أي داع، إلا التقليد الأعمى للآخرين، وحبذا لو تضمنت تلك الحملة الإعلانية رأى علماء الدين، سواء في الإسلام أو المسيحية، في ذم الإسراف والمسرفين.

وأضافت أن الطريق الثانية للحل، فهي تنشيط دور جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، والتي ينشغل الكثير منها بشعارات حقوق الإنسان (السياسية!) وينسى حقوق الإنسان الحياتية الواقعية، ومنها مشكلة هؤلاء الغارمات المسكينات، فالعديد من الجمعيات تقوم بدور محمود في تخفيف حدة أزمات البسطاء والفقراء، فلماذا لا تكون قضية الغارمات هذه على رأس الاهتمام بحيث يتم حلها فورا، وقبل دخول شهر رمضان الكريم.

واختتمت الأهرام بأن الطريق الثالثة لحل مشكلة الغارمات، هي التواصل مع وزارة الداخلية للتعامل مع الغارمات بشكل مختلف عن المحبوسات جرائم نصب عويصة أو جرائم جنائية.

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