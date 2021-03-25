كتاب جديد يكشف كيف اخترقت جماعات الإسلام السياسى والإخوان فرنسا

عرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات تلخصيا لكتاب "الانفصالية الإسلاموية: بيان للعلمانية" لمؤلفه جيرالد موسى دارمانان، محام وسياسي فرنسي يشغل منصب وزير العمل والحسابات العامة منذ مايو 2017، كما أنه عضو في التجمع من أجل الجمهورية، والاتحاد من أجل الحركة الشعبية وهو حاليا يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة جان كاستيكس.وينطلق الكتاب من وصف الأزمة التي تعانيها العلمانية في فرنسا وقد رصد الكتاب هذه الأزمة من خلال ذلك الفراغ الذي أفرزه تراجع الجمهورية عن اضطلاعها بأدوارها الاجتماعية، وما كان لهذا التراجع من تداعيات على المجتمع الفرنسي الذي أصبح يعاني من حالةٍ تعاظمت فيها مبادئ الفردية التي تنتصر للفرد على حساب التماسك الاجتماعي.وفقا للكتاب فقد وفر هذا التراجع، ظروفًا مِثالية للفكر الإسلاموي او جماعات الاسلام السياسي التي استغلت هذا الفراغ للتغلغل في نسيج المجتمع الفرنسي.ويتناول الكتاب هذه الظروف التي أفرزت سياقات فكرية إسلاموية – انفصالية شدت إليها انتباه العديد من الفرنسيين في ظل غياب الجمهورية وتخلفها عن قيامها بأدوارها الاجتماعية؛ويقرر الكاتب "جيرالد دارمانان": أن ما دفعه إلى كتابة هذا البيان يستند إلى التطورات التي عرفتها فرنسا خصوصا بعد جريمة مقتل المدرس "صامويل باتي" على يد شاب من أصول شيشانية مولود في موسكو وعمره 18 عامًا، وما أثارته هذه الجريمة من ردود أفعال واسعة داخل أوروبا عامةً وفرنسا خاصةً، والتي عبر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب رسم فيه الخطوط الكبرى لحل مشكلة الانفصالية الإسلاموية.تحدث الكتاب، عن ضرورة الالتزام بروح قانون عام 1905 القاضي بإلزامية عدم العمل بما يتنافى مع مبادئ العلمانية، وأن الإسلام والمسلمين لا يمثلون استثناءً لهذه القاعدة التي ناضل الفرنسيون من أجلها ودافعوا عنها منذ أولى إرهاصاتها في التاريخ مع اعتناق الإمبراطور كونستانتين للمسيحية مُؤشرًا بهذا على بداية الاصطدام بين السلطتين الدينية (الإلهية) والوضعية (البشرية).وتابع الكتاب بيانه لهذه المبادئ التي تقوم عليها الجمهورية مؤكدًا أنها تستند في جوهرها على ثلاثة مرتكزات هي: الحِياد، والحرية الفكرية، واحترام التعددية؛ والتي يصبح الدينالمعتقد، استنادًا إليها في فرنسا، قضية مرتبطة بالفرد، وأن الجمهورية ليس لها دين أو معتقد رسمي؛ وعلى هذا الأساس لا يحق لأي مجتمع، مُمَارس لأي دينمعتقد، أن يطالب بالحصول على أي حقوق مميزة أو تفضيلية عن أي مجتمع آخر داخل منظومة الدولة العلمانية.وذهب الكتاب في هذا إلى بيان أهمية فكرة أن الجمهورية ليس لها دين رسمي وعلاقتها بهذه المرتكزات الثلاثة التي تفرض [تحديدًا] على أي ممثل من ممثلي السلطة الالتزام بعدم الإفصاح – أثناء أدائه لمهامه – عن آرائهقناعاته السياسية أو الدينية.ويحاول الكتاب رصد التحديات التي تواجه المسلمين في ممارستهم لدينهم في فرنسا خاصةً وأوروبا عامةً، وما أفرزته هذه التحديات من إشكاليات في ظل غياب السلطة الدينية التوجيهية الموحدة؛ الأمر الذي بدوره أدى إلى تنامي أدوار تيارات إسلامويةفكرية انفصالية وتعاظمها مثل السلفية أو الوهابية أو الإخوانية بين المسلمين في القارة العجوز.وحول التدخلات الأجنبية في الجمعيات الدينية الاسلامية في فرنسا، قال مؤلف الكتاب: ان هناك مشكلة في الحضور الدائم لدول خارجية متدخلة في الإسلام وممارسته في فرنسا؛ مثل الوزارات الوصية على المجال الديني وامتداداتها وتأثيرها في طبيعة الممارسات الدينية لجاليتها المقيمة على الأراضي الفرنسية.وتابع: هناك أيضا مشكلة اختيار المسؤولين على التوجيه الديني للجاليات المسلمة في فرنسا، وإشكالية تدريبهم التدريب الصحيح الذي يمكنهم من توجيه مسلمي فرنسا بما لا يتعارض مع مبادئ المجتمع الفرنسي ومبادئ الجمهورية الفرنسية.ومن المشاكل التي تواجهها فرنسا أيضا، انعدام وجود كيان أو جهة معروفة وموحدة مسؤولة عن تمويل دُور العبادة في فرنسا وتنظيم ممارسة شعائر المسلمين الدينية، وهيمنة الأصوليين المتشددين وعدد من تيارات الإسلام السياسي الانفصالية على مشهد الممارسة الدينية والتدين في فرنسا.ويشير الكتاب إلى أن الأزمة التي يعيشها المسلمون في الغرب تستند في جوهرها إلى إخفاق البلدان المستقبلة في عملية إدماج هؤلاء، وأُفُولِ بريق النموذج الغربي في نظرهم؛ الأمر الذي – في المقابل – وفر للذين نصبُوا أنفسهم أوصياء على الإسلام والمسلمين في الغرب مساحة مكنتهم من الترويج لمفهوم الأمة باعتباره مفهومًا مركزيًا في خطابهم يلعب على فكرة المجتمع المضطهد والهامشي في فرنسا خاصةً وأوروبا عامةً.ويرصد الكتاب تطور هذا الخطاب الذي كرس الانفصالية وإرهاصاته الأولى من خلال مقاربتين اثنتين اعتمدهما الفكر الإسلاموي في أوروبا وأسهمتا في ترسيخ مفاهيم الانفصالية الإسلاموية في الغرب وهما:أولا: الفكر الإخواني الذي هدف إلى إعادة إحياء الفكر الإسلامي بغرض التصدي للحداثة الغربية المهيمنة، ومحاولة إعادة صياغتها – الحداثة – بما يتناسب مع الإسلام – حسب فهمهم – والذي يستقيم في إطاره لفكر الإخوان النأي بالمسلمين عن مجتمعات الاستقبال وفرض مقاييس دينية يلتزم بها هؤلاء داخل مجتمعات غربية.ثانيا: الفكر السلفي الذي هدف إلى اعتماد مبادئ السلف وتطبيقها وإقرار الانفصال التام والكامل عن المجتمع وممارسة إسلام تَطَهُّرِي يقود بالتالي إلى تبني سلوكيات اجتماعية انطوائيةانغلاقية تذهب إلى حد رفض مؤسسات ومجتمعات بلدان الاستقبال التي يعيش المسلمون فيها.ويبدو أن الفكر ة الإسلاموية وفقا لهذين المنهجين الفكريين اللذين اعتمدهما الإخوان والسلفية "كممارسة دينية" يذهبان عكس أي أيديولوجية حداثية وكل ما هو من الغرب. كما أنهما يرفضان قطعا أي فصل بين ما هو من الدين وما هو من السياسة (الدولة)، بل ويذهبان إلى حد اعتبار أن العلمانية تشكل وسيلة الغرب وسلاحه لمحاربة الدين؛ ومن هذا المنطلق يحارب هذا الفكر الديني الانفصالي أيضا مفاهيم مثل الهويات الوطنية، والتعددية وكل المفاهيم التي تجعل من الناس أفرادًا مواطنين متمتعين بالإرادة الحرة.ويشير الكتاب إلى أن الإسلامويين قد تمكنوا فعلًا من تحقيق مكاسب مهمة غير أن الكاتب، في الوقت نفسه، يُعزي هذا النجاح أيضا إلى الدولة العلمانية الفرنسية نفسها والأخطاء التي ارتكبتها "عن غير قصد" من خلال ما يعرف بسياسة "المدينة" أو ما وصفه بالتطوير العمراني وسياسية الإسكان وأسلوب إدارة المهاجرين الوافدين على فرنسا.كما تناول الكتاب تداعيات هذا الوضع الاجتماعي على جوانب الحياة السياسية والمؤسسات المحلية حيث أورد الكاتب نموذج الانتخابات البلدية التي أظهرت ضعف بعض المنتخبين المحليين أمام مطالب الإسلاميين، ويشير إلى ما وصفهDidier Daenincks الذي علق على الانتخابات البلدية التي أجريت مؤخرا في فرنسا واصفا إياها بقوله: "أصبحت معالم المشروع الانفصالي بادية حتى في القوائم العادية التي تتقدم بها الأحزاب استنادا إلى تراتبية مستويات قداستها.وأضاف الكاتب: أصبحت الإسلاموية بفكرها الانفصالي وما له من تداعيات على شتى جوانب الحياة سواءً أ كانت اجتماعية أم سياسية – في إطار ما وصفه الكتاب – تشكل تهديدًا حقيقيًا على الجمهوريةالعلمانية في فرنسا وأصبحت قادرة على تشتيت المجتمع الفرنسي وتفتيته في حال استمر الحال على ما هو عليه شأنها في هذا شأن حصان طروادة الذي يُبهر الناظر إليه وهو في باطنه قنبلة جاهزة للانفجار في أي وقت.وتحقيقا لهذه الغاية يشكل مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية" الذي عُرض على مجلس الوزراء في حكومة الرئيس الفرنسي ماكرون حجر الزاوية ضمن استراتيجية شاملة يكون فيها هذا القانون بمثابة صمام أمان يُمَكِّن من تجنب الوقوع في أي هفوات قد تمس بمبادئ العلمانية حيث الفصل التام بين الدولة والدين؛ ويتمحور مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية "جيرالد دارمانان" حول خمس جوانب هي كما يلي:حيادية الخدمات الحكومية من خلال ضمان التزام المنظمات شبه الحكومية وأصحاب الامتياز وممثلي السلطة المنوط بهم توفير الخدمات الحكومية بهذا المبدأ مع توفير جميع الأدوات.التحكم في الجمعيات من خلال ضمان تعهدها باحترام قيم الجمهورية الفرنسية والابتعاد عن أي خطاب يتعارض مع مبادئ الجمهورية.كما يطمح مشروع القانون، في ما يخص التحكم في الجمعيات، إلى توسيع الأحكام التي تسمح باتخاذ قرار حل جمعية ما في حالة الاعتداء على كرامة أي شخص أو عندما تمارس جمعية ما ضغطًا نفسيًا أو جسديًا لا سيما على الأطفال.ضمان الكرامة والمساواة للجميع من خلال محاربة كل الممارسات المخالفة لقوانين الجمهورية.وضع حد لتعليم الأطفال في المنازل إذ يسعى مشروع القانون حظر التعليم المنزلي للأطفال فوق سن الثالثة إلا لأسباب طبية وتعزيز إجراءات الرقابة على المدارس الخاصة غير المتعاقدة، ولا سيما في ما يتعلق بمحتوى المناهج، والمسارات المهنية للموظفين والتمويل.دور العبادة حيث يسعى مشروع القانون إلى إعادة إقرار العمل بروح قانون عام 1905 الخاص بالجمعيات الدينية. ويستهدف بشكل خاص الجمعيات الإسلامية التي، وفقًا لمشروع القانون، يستند تأسيس 92% منها إلى قانون عام 1901؛ هذا القانون الذي يضيف له قانون 1905 بشكل خاص بُندًا يتعلق بوجوب أن يكون هدف الجمعية دينيًا حَصرًا، ويقيد الحد الأدنى لعدد الأعضاء.