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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 25 مارس 2021

الخميس 25/مارس/2021 - 07:55 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الخميس 25 مارس 2021، لمواليد جميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل
مهنيًا: احذر أن ترتكب بعض الأخطاء بسبب عدم تركيزك في العمل، فهناك من ينتظر لك هذه اللحظة وينصب لك الشباك.
عاطفيًا: تستطيع أن تذيب الجليد الموجود بينك وبين حبيبك بالكلمة الحلوة، حاول أن تتحدث معه بهدوء فهو في انتظارك.
صحيًا: التوتر والقلق يسببان لك قلة التركيز لذلك تحتاج لقسط من الراحة لتجديد نشاطك.

برج الثور
مهنيا: قد تتعرض لمضايقات من روؤسائك في العمل بسبب تراكم عدة مهام وكلت إليك الفترة السابقة فحاول أن تتخلص منها سريعا.
عاطفيًا: تعيش حالة رومانسية مع الشريك تجعلك تأخذ خطوات إيجابية في هذه العلاقة.
صحيًا: قد تصاب بالسمنة نتيجة لتناولك الطعام غير الصحي الذي يؤثر عليك.

برج الجوزاء
مهنيًا: تحتاج الحصول على إجازة صغيرة بعد فترة متعبة من العمل لتستطيع مواصلة أعمالك الفترة القادمة بنشاط وتركيز.
عاطفيًا: تجنب التسرع في اتخاذ أي قرارات سريعة في علاقتك العاطفية هذة الفترة فكر جيدا ولا داعي للتسرع.
صحيًا: تعاني من الأرق هذه الفترة بسبب كثرة التفكير، حاول أن تمارس تمارين الاسترخاء فسوف تفيدك كثيرًا.

برج السرطان
مهنيًا: قريبا سوف تعمل وسط فريق ويكون لك القدرة على إثبات نفسك وسطهم بقوة، فقط كن كما أنت ولا تحاول تغير من نفسك لتثير إعجابهم.
عاطفيًا: تحتاج جلسة مصارحة مع شريكك لأنكما تشعران بالملل والروتين في علاقتكما مما يشعركما بالرغبة في تغير نمط حياتكما.
صحيًا: تعاني من بعض الآلام وغثيان في المعدة، تناول المشروبات الساخنة واستشر الطبيب.

برج الأسد
مهنيًا: لا داعي للعصبية على زملائك في العمل، حاول أن تكون هادئًا أكثر من ذلك ولا تخلط أمورك الحياتية في شئون عملك.
عاطفيًا: لديك بعض التوتر في حياتك العاطفية بسبب تدخل البعض وأخذك القرارات الخاطئة، فكر جيدا وافعل ما تراه مناسبًا لك وليس للآخرين.
صحيًا: المشي رياضة سهلة ومهمة جدًا حاول ممارستها على قدر الإمكان لتستعيد نشاطك وحيويتك.

برج العذراء
مهنيًا: تراجعك في العمل ليس دليلًا على أنك غير قادر على تحمل المسئولية، لكنك تحتاج إلى استشارة أصحاب الخبرة وإعادة حساباتك جيدا.
عاطفيًا: الفترة السابقة استنزفت منك الكثير من الطاقة في علاقتك العاطفية، ولكن سيعوضك الله عما شعرت به من تعب قريبا.
صحيًا: عليك بالهدوء والراحة ونظام غذائي متكامل وإياك أن تهمل في صحتك.

برج الميزان
مهنيًا: ستكون لك مكافأة غير متوقعة في عملك بسبب التزامك ومساهمتك في تطوير عملك.
عاطفيًا: اهتمامك بشريكك والتعبير عن مشاعرك يزيد من ارتباطك وحبه لك حاول تغير روتين حياتكما لتزيد السعادة والحب بينكما.
صحيًا: تعاني من آثار نفسية سيئة لحالة مرت بك الفترة الماضية تحتاج للخروج إلى الطبيعة وكسر الروتين ولا تقلق فالموقف سوف يتحسن.

برج العقرب
مهنيًا: قد تواجهك فترة غير جيدة في عملك ولا تحصل على المكانة أو المكافأة التي تطمح بها، لا تيأس واجعل ذلك بمثابة تحد لك لإثبات جدارتك وبذل المزيد من الجهد.
عاطفيًا: تشعر أحيانا بالخداع والتلاعب بمشاعرك، ولكن هل أنت متأكد من أن السبب في الطرف الآخر وليس عندك أنت؟
صحيًا: تعاني من بعض آلام العظام بسبب مجهود شاق تقوم به تحتاج للراحة وستشعر بعدها بالتحسن.

برج القوس
مهنيًا: يجب عليك إظهار مواهبك وأفكارك في مكان عملك، سوف تحصل على دعم كبير الفترة القادمة وكذلك ستحصل علي مكافأة كنت تتمناها.
عاطفيا: علاقتك جيدة بحبيبك بشكل كبير، يمكنك قضاء وقت معه ومناقشة كل الأسباب التي تجعلك علاقتكما أقوى وأفضل.
صحيا: كن حذرًا وانتبه لصحتك ولا تفرط في تناول الأطعمة والمشروبات المضرة بالصحة حتى لا تكن عرضة للسمنة وأمراض المعدة.

برج الجدي
مهنيًا: عليكم الحكم على الأمور بشكل جيد وأفضل من ذلك، ليس كل نجاح يقاس بالمادة، عليك وضع أسس قوية لتحقيق أهدافك.
عاطفيًا: كنت مشغولًا الفترة السابقة بأمورك العائلية عليك الآن الاهتمام بشريكك وقضاء وقت معه بعد رجوعك له بعد فترة طويلة من التباعد بينكما.
صحيا: احذر من أمراض الضغط والصداع النصفي وانتبه لصحتك ولا تزيد الأعباء على نفسك.

برج الدلو
مهنيًا: عندك الكثير من المسئوليات والالتزامات هذه الفترة لذلك عليك إدارة وقتك بصورة جيدة ووضع خطط مستقبلية لتحسين أمورك المهنية.
عاطفيا: أنت بحاجة إلى أن تكون أكثر حبًا ورومانسية مع الشريك لأنه بحاجة إلى دعمه بشكل كبير هذه الفترة.
صحيًا: صحتك جيدة ولكن من الممكن أن تشعر ببعض الأرق والإرهاق نتيجه لقلة عدد ساعات نومك.

برج الحوت
مهنيًا: لا تتردد في التشاور مع الآخرين قبل أخذ أي خطوات مصيرية في عملك، لأن التسرع ليس في مصلحتك، ستجد قريبا فرصتك التي تحلم بها.
عاطفيا: كل الظروف مهيئة أمامك لتعبر عن إعجابك وحبك ورغبتك في أن تكون مع من تحب لا تؤخر القرار أكثر من ذلك.
صحيًا: صحتك مستقرة لكنك معرض لنزلات البرد بسبب تقلبات الجو لا تخفف ملابسك الآن انتظر حتى يتحسن الطقس وخذ احتياطاتك.

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