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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

الخميس 25/مارس/2021 - 07:15 ص
ضبط مواد غذائية
ضبط مواد غذائية
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.

وأسفرت تلك الحملة، التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط كميات كبيرة من المجمدات منتهية الصلاحية داخل ثلاجة لحوم غير مرخصة، منها 54 كجم كبدة أمريكي قطع، و12 كيس برجر زنة الكيس 1 كجم، و7 عبوات مصنعات دجاج زنة 1 كجم، و7 عبوات بيڤ زنة 400 جم، و4 عامود لانشون زنة العامود 800 جم، و3 عبوات صوص شيدر زنة 1 كجم + 3 عبوة مفروم زنة العبوة 1 كجم، وجميعها منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط مصنع جبنه موتزاريللا غير مرخص، والعثور بع على كميات ضخمة من المواد الخام والمنتج النهائي منها 20 شيكارة ملح بحري زنة 25 كجم، و10 شكائر بروتين نباتي زنة 25 كجم، و10 شكائر نترات صوديوم زنة 25 كجم، و10 كرتونة سمنة شورتنج زنة 25 كجم، و7 شكائر نشا ذرة هولندي زنة 25 كجم، وكلها مواد خام تستخدم في إنتاج أجبان الموتزاريللا "دون إضافة أي لبن طبيعي"، كما تم التحفظ على 30 برنيكة جبن موتزاريللا منتج نهائي زنة الواحدة 14 كجم، و30 كيس خثرة وبروتين زنة الكيس 15 كجم.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع تعبئة زيت طعام غير حاصل علي التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط التعبئة ويقوم بتعبئة الزيت بأسماء تجارية غير مسجلة باسمه، وتم التحفظ به على 10 كرتونة زيت طعام، و500 كرتونة فارغه، بالإضافة إلى 500 عبوة فارغه تحت التعبئة + 500 استيكر بماركة مقلدة، وضبط 30 كرتونة زيت تمويني مدعم × 12 زجاجة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة الإدارة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية.

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