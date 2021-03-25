رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 25 مارس 2021

الخميس 25/مارس/2021 - 07:12 ص
برج العذراء
برج العذراء
سلمى بدر
طباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم لمواليد برج العذراء، على النحو التالي:

مهنيًا: تراجعك في العمل ليس دليل على أنك غير قادر على تحمل المسئولية، لكنك تحتاج إلى استشارة أصحاب الخبرة وإعادة حساباتك جيدًا.

عاطفيًا: الفترة السابقة استنزفت منك الكثير من الطاقة في علاقتك العاطفية، ولكن سيعوضك الله عما شعرت به من تعب قريبًا.

صحيًا:عليك بالهدوء والراحة ونظام غذائي متكامل، وإياك أن تهمل في صحتك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أوكرانيا تطبق نظامًا للدخول بدون تأشيرة للسياح

السيطرة على الأمراض الأمريكية: ربع المواطنين تلقوا لقاح كورونا

أستراليا: نزوح 200 ألف شخص فى نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات

فوز البرتغال وصربيا فى تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

محمد الباز يوقع ويناقش أولى تجاربه الروائية «الزينة».. الليلة

هل أجرت حتشبسوت عملية تحول جنسى لتصبح «ملكًا» على مصر؟

حفل جديد لفرقة رضا بمركز إبداع قبة الغورى.. الليلة

«نوبانور» تستأنف حفلاتها بمسرح الضمة.. الليلة