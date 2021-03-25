حظك اليوم.. برج الثور الخميس 25 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم لمواليد برج الثور، على النحو التالي:مهنيًا: قد تتعرض لمضايقات من روؤسائك في العمل؛ بسبب تراكم عدة مهام وكلت إليك الفترة السابقة، فحاول أن تتخلص منها سريعًا.عاطفيًا: تعيش حالة رومانسية مع الشريك تجعلك تأخذ خطوات إيجابية فى هذه العلاقة.صحيًا: قد تصاب بالسمنة نتيجه لتناولك الطعام الغير صحي الذي يؤثر عليك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.