رئيس مجلس العلماء الباكستانى يشيد بالعلاقات مع مصر ودول الخليج

قال رئيس مجلس العلماء الباكستاني والمساعد الخاص لرئيس الوزراء حول الوئام الديني والشرق الأوسط "حافظ طاهر محمود الأشرفي": إن سياسة رئيس الوزراء عمران خان المتعلقة بتعزيز العلاقات مع جميع الدول العربية الإسلامية، بما في ذلك الكويت والعراق ومصر والإمارات والسعودية، حققت نجاحا هائلا وفقا لما نقلته وسائل إعلام باكستانية.وأضاف، خلال حديثه لوسائل الإعلام، أمس الأربعاء: إنه في أعقاب المساعي التي قام بها رئيس الوزراء تعززت علاقات باكستان مع العالم العربي والعالم الإسلامي وحصلت على قوة دفع جديدة.وتابع أن "تحسن العلاقات اليوم مع مصر والكويت والعراق هو نتيجة تفكير عمران خان الإيجابي بهدف وحيد هو وحدة الأمة الإسلامية.. صيغة السعودية لتسوية قضية اليمن في الاتجاه الصحيح وخطوة إيجابية.. يجب على جميع أصحاب المصلحة في اليمن التحرك نحو السلام لأن الحروب لا تجلب سوى الدماء".وقال إن علاقات باكستان مع الإمارات والسعودية والبحرين أقوى من أي وقت مضى، مؤكدا أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية عزيز على الأمة الإسلامية بأسرها، بما في ذلك باكستان، كما أن الأمة بأسرها تؤيد الصيغة التي طرحتها المملكة العربية السعودية لحل قضية اليمن.وأضاف أن الجهود والدور الإيجابي من جانب عمان والكويت في حل مشاكل العالم العربي والإسلامي تحظى بإعجاب كبير.وتابع: "مع تحسن العلاقات بين قطر ودول الخليج، يشعر العالم الإسلامي بأسره بالراحة والراحة"، وقال حافظ طاهر أشرفي إنه من خلال الوحدة المتبادلة للأمة الإسلامية، يمكن حل جميع القضايا السائدة في العالم الإسلامي بما في ذلك قضيتي كشمير وفلسطين.واستطرد أن السياسة الخارجية الحالية للحكومة هي دليل على حقيقة أن باكستان تريد السلام وليس الحرب ولكن أي نوع من التدخل الأجنبي في الدول العربية الإسلامية لن يكون مقبولا، وقال إن الأمة يجب أن تعمل معا لحل مشاكل مثل الإرهاب والتطرف.