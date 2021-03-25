الملابس باللون الزهرى موضة موسم فصل الربيع لعام 2021

بدأت فعاليات اليوم الثاني من أسبوع الخياطة الراقية بمدينة الأحلام باريس، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات الملابس باللون الزهري، المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل الربيع لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار، وتبعث الأمل وتستقبل موسمًا جديدًا مفعمًا بالحيوية والنشاط فهو من الألوان الأنثوية الهادئة والمميزة، التي يمكن الاستعانة بها في مختلف الإطلالات والمناسبات.تم تصميم العديد من الموديلات من درجات الباستيل الفاتحة بالعديد من القصات والأقمشة وتنوعت التصميمات بين الكاجوال والرسمية والفاخرة، بالعديد من درجات اللون الزهري.وشهدت الفعاليات تصميم مجموعة من الفساتين الناعمة وفساتين السهرة، والبنطلونات والقمصان والتنانير والبدلات الرسمية والمعاطف الربعية، وتم تقديم الدرجات الفاتحة لتناسب الفتيات السمراوات والدرجات الغنية والداكنة لتناسب الفتيات الشقراوات أكثر.كما تم اعتماد اللون الزهري في اطلالات كاملة مع ألوان أخرى مثل اللون الأبيض، اللون الأسود، اللون الأصفر الفاتح، واللون الأحمر لاطلالات اكثر عصرية.تم تصميم فستان جذاب باللون الزهري مميز بالقصة المستقيمة الميدي الأنيقة، مع لمسات ناعمة من الدانتيل وبنطلون باللون الزهرى منسق مع بلوزة رمادي فاتح وتنورة باللون الأسود منسقة مع بلوزة زهري فاتح.وتم تصميم بدلة كاملة من اللون الزهرى الفاتح منسقة مع بلوزة باللون البرتقالى الغامق وفستان اخر من الحرير الفاتح باللون الزهرى مزين باكسسوارات النجوم الفضية على الوسط من جانب واحد.